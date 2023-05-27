Третий брат Емельяненко — в порядке! Иван выиграл дебютный бой в ММА

Сегодня состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В карде турнира свой профессиональный дебют в ММА провёл младший из братьев Емельяненко – 34-летний Иван. Бой с Алексеем Леденёвым продлился все три раунда, Иван отправил соперника в нокдаун в первом раунде и забрал победу решением судей.

В юности Иван часто бывал на сборах вместе со своими братьями Фёдором и Александром, занимался различными видами единоборств, имел спортивные разряды по самбо и рукопашному бою. Однако в дальнейшем Иван не стал связывать свою жизнь с профессиональным спортом, работал и жил в Старом Осколе и вёл совершенно не медийную жизнь. Пока в 34 года не решился на дебют в смешанных единоборствах.

Изначально соперником Ивана должен был стать бразилец Фабио Мальдонадо, хорошо знакомый российским любителям ММА. Именно он в 2016 году дал Фёдору Емельяненко сложнейший бой, в котором Последний Император получил колоссальный урон. Но за месяц до боя у Емельяненко-младшего появился новый соперник – 38-летний Алексей Леденёв. Он является российским дзюдоистом, призёром первенств Европы среди молодёжи, чемпионом России 2007 года, призёром этапов Кубка мира и мастером спорта России международного класса.

Бой Емельяненко – Леденёв начался без разведки. Иван уже на первых секундах взорвался серией ударов и выбил сопернику капу. Леденёв в основном работал одиночными лоу-киками, а инициативой владел Емельяненко. На исходе второй минуты раунда Иван отправил соперника в нокдаун хорошим ударом слева, но рефери не дал бойцам продолжить бой в партере.

Во втором раунде Леденёв старался исправить ситуацию, работал первым номером. Но Емельяненко эффективно встречал соперника. Алексей больше атаковал, но Иван отвечал на каждую серию Леденёва.

Иван Емельяненко — Алексей Леденёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В третьем раунде соперники заметно замедлились. Алексей по-прежнему старался занимать центр клетки, но его атаки стали менее эффективными. Иван же выцеливал и старался взрываться своими сериями.

Бой продлился все три раунда. Судьи оказались единодушны: все рефери отдали победу Ивану Емельяненко, который одержал победу в своём дебютном поединке.