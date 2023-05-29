Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор наблюдал Гран-при Монако прямо со своей яхты

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как наблюдал за Гран-при Монако непосредственно со своей яхты. Соответствующими фотографиями знаменитый ирландский боец поделился у себя в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, победителем Гран-при стал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Топ-3 замкнул французский пилот Эстебан Окон, представляющий «Альпин».
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится со 2 по 4 июня. Возглавляет общий зачёт пилотов в настоящий момент Ферстаппен, в чьём активе 144 очка. Вторым идёт напарник Ферстаппена Серхио Перес (105 баллов). Алонсо, у которого 93 очка, занимает третью позицию.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
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