Рой Джонс рассказал, почему Канело не сможет побить Бивола в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший высказал уверенность, что россиянин Дмитрий Бивол одолеет мексиканца Сауля Канело Альвареса и в реванше, если он состоится. Напомним, впервые Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

«Канело не сможет бить Бивола. Дмитрий не просто сильно крупнее Сауля. Как по мне, стилистически Бивол абсолютно неудобен Канело. Мало кто считает, что Альварес сможет побить Бивола. Тем более учитывая односторонний первый поединок. Думаю, что в реванше Биволу будет ещё проще», — сказал Рой Джонс на канале FightHype.com в YouTube.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: