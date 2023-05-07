Бивол оборвёт карьеру Канело. Мексиканец постарел и стал ходячей мишенью

Минувшей ночью легендарный Сауль Альварес провёл очередную защиту звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Британский боксёр Джон Райдер по прозвищу Горилла продержался против Канело все 12 раундов, но разгромно проиграл чемпиону судейским решением (107-120, 109-118, 109-118). Альварес немного расстроился, что не смог победить досрочно, что не помешало ему в очередной раз вызвать на бой россиянина Дмитрия Бивола.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, всё то же самое. Я хочу, чтобы это было именно так», — заявил Сауль в ринге.

Напомним, ровно год назад Канело сенсационно проиграл российскому боксёру в Лас-Вегасе. Мексиканец хотел забрать у титул Дмитрия в полутяжёлом весе, но оказался бессилен против скорости и техники Бивола. Хотя судьи оказались максимально лояльны к Альваресу, он всё равно уступил на всех карточках со счётом 113-115. С тех пор Канело не знает покоя, требуя у Дмитрия реванша. Причём свои пояса на кон мексиканец ставить не хочет — только титул Бивола в полутяжёлом весе.

Конечно, Сауль уверяет, что просто хочет взять реванш на тех же условиях, но на самом деле не желает рисковать поясами во втором среднем весе. Вот только у Канело нет шансов против Дмитрия ни в одном из дивизионов, что снова доказал поединок Альвареса и Райдера. Да, Сауль победил опасного британца максимально уверенно, если изучить статистику ударов и судейские записки. Дважды Райдер оказывался на канвасе после тяжёлых ударов Канело, добравшись до финального гонга только на морально-волевых качествах.

Увы, Альварес выглядел в ринге лишь бледной тенью самого себя, Да, могучий удар ещё при нём — любой соперник мексиканца должен быть максимально внимателен, иначе улетит в нокаут. А вот с защитой и выносливостью есть заметные проблемы. Канело заметно просел уже в шестом раунде, проиграл концовку и поймал головой множество ударов. Скорости мексиканцу тоже не хватало даже на фоне Райдера, никогда не славящегося скоростными качествами.

Хотя Саулю только 32 года, он похож на глубокого ветерана. Стареющие боксёры тоже полагаются лишь на сильный удар, ведь реакции и резкости уже не хватает. Возможно, Канело измотала невероятная профессиональная карьера, да и поборником здорового образа жизни он никогда не был. В реванше с Биволом мексиканец станет ходячей мишенью для быстрых кулаков Дмитрия. Возможно, тогда Альваресу придётся повесить перчатки на гвоздь? Ведь в случае поражения от Райдера он уже обещал уйти навсегда.