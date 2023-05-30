Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC
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Второй номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC, россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводит тренировки, готовясь к следующему поединку в промоушене Даны Уайта.
«Подготовка началась! Впереди много работы! Ваше мнение о том, кто должен быть моим следующим соперником?» — написал Павлович.
Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В промоушене Даны Уайта он выступает с ноября 2018 года.
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