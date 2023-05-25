Джонсу не уйти от Павловича. У боссов UFC заканчивается терпение

В UFC не проходит ни дня без событий с приставкой «супер-». Вот и теперь прозвучали очень оптимистичные новости из-за океана. Они касаются нашего богатыря Сергея Павловича, который просто разрывает дивизион тяжеловесов. Казалось, что поединка россиянина и чемпиона Джона Джонса уже не избежать. Но хитрый американец принял решение выбрать другого соперника – Стипе Миочича, что моментально поддержал Дана Уайт. Вот только задумка Костяного и президента UFC близка к провалу.

На протяжении последних турниров на пресс-конференциях вопрос к Дане о статусе боя Джонса и Миочича был темой номер один. Все хотели услышать точную дату и место проведения события. Вот только в словах Уайта не было никакой уверенности. Сначала он рассказывал о том, что поединок состоится в июле, потом – в ноябре. А теперь появилась информация о том, что в 2023 году бой двух легендарных тяжеловесов мы не увидим. И, кажется, боссов UFC такая ситуация не устраивает.

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен немного приоткрыл завесу тайны. Он часто даёт очень точные инсайды. И если верить Чейлу, до боя Джонса и Павловича всё меньше времени: «До меня доходят упорные слухи о том, что Стипе и Джонс не договорятся и бой Сергея Павловича и Джонса состоится в августе. Слухи достаточно основательны для того, чтобы я сказал, что над этим работают. Не знаю, на каком этапе находятся переговоры, но планы есть».

Поведение Миочича действительно вызывает большие вопросы. В последний раз он выходил в октагон больше двух лет назад. Более того, поединки получались непростыми, сопровождались серьёзными травмами. В 2019 году Стипе подрался с Даниэлем Кормье и получил тяжёлое повреждение сетчатки от многочисленных ударов по глазам. Восстанавливаться пришлось долго. А в 2021 году Миочич проиграл Фрэнсису Нганну. И в момент нокаута он так сильно подвернул ногу, что из строя вышло колено. Стипе даже пришлось госпитализировать.

Миочич молчит в социальных сетях, не высказывается в медиа. Всё закончилось на паре фраз, которые вряд ли сильно затронули чемпиона. Так самые грандиозные бои точно не раскручивают. Поэтому Павловичу обязательно нужно пользоваться сложившейся ситуацией. Пора брать ситуацию в свои руки и показывать, что россиянин готов к битве за пояс.