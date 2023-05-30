Сехудо дал категоричный прогноз на возможный бой Макгрегор — Альварес

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о потенциальном поединке между мексиканским боксёром, являющимся абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, Саулем Альваресом, и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Ранее оба выражали уверенность, что могли бы одержать лёгкую победу.
«Я могу гарантировать, что Канело будет готов сразиться с Макгрегором. Знаете почему? Поскольку для него это лёгкие деньги. Канело остановит его в первом или втором раунде, будто участвует в мастер-классе.
Флойд Мейвезер немного больше ориентирован на бизнес, и к тому же у него нет такой силы, как у Канело. Так что Конору Макгрегору нужно это учитывать», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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