«Я забрал его сердце». Лопес – о победе в бою с Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес в преддверии поединка с Джошем Тэйлором вспомнил о своём предыдущем бое с украинцем Василием Ломаченко, который состоялся в 2020 году. Победу тогда добыл Лопес.
«Я хочу убить Джоша Тейлора. Это и есть бокс. Мы все знаем об этом. Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце. Особенно в двенадцатом раунде. У Тэйлора нет сердца. Так что же я могу у него взять? Его жизнь. Я вселяю страх в оппонентов», — сказал Лопес на канале PUNSH DRUNK BOXING в YouTube.
Поединок между Лопесом и Тэйлором должен состояться в ночь на 11 июня мск в Нью-Йорке (США). Бойцы сразятся за титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Джошу.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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