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Ломаченко сказал, почему не ушёл из лёгкого веса после поражения от Теофимо Лопеса

Ломаченко сказал, почему не ушёл из лёгкого веса после поражения от Теофимо Лопеса
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) объяснил, почему не покинул лёгкий дивизион (до 61,2 кг) после поражения в бою с американцем Теофимо Лопесом, который состоялся в октябре 2020 года.

«После проигрыша Лопесу у меня была возможность спуститься в весе и выступать, но я не мог этого сделать, потому что проиграл в лёгком дивизионе. Я обязан был продолжить карьеру здесь, чтобы исполнить мечту. Для меня смена весовой категории выглядела бы как слабость», – сказал Ломаченко в интервью ESPN.

Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Василий Ломаченко сразится за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

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