Стал известен соперник Романа Копылова на UFC 291

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов, готовящийся выступить на турнире UFC 291, получил соперника, сообщает в социальных сетях инсайдер Аарон Бронстетер.

Россиянин сразится с представителем Бразилии Клаудио Рибейро (7-3). Спортсмену 30 лет, и на его счету два поединка в сильнейшей организации мира, один из которых он проиграл нокаутом.

Роману Копылову 32 года. Спортсмен дебютировал в UFC в ноябре 2019 года и за прошедшее время провёл четыре поединка, в двух из них уступив.

Напомним, турнир UFC 291 состоится 30 июня в Солт-Лейк-Сити (США). В главном бою двукратный претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье проведёт реванш с соотечественником Джастином Гэтжи.