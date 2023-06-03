Менеджер Бивола обвинил команду Канело в нежелании устраивать реванш

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, заявил, что команда бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса выдвигает невозможные для организации реванша условия.

«Они не хотят проводить реванш. Они знают, что вчистую проиграли в первом бою, а в реванше у них будет ещё меньше шансов. Вы слышали, чтобы боец после поражения требовал реванш на таких же условиях?

Я считаю, что они не хотят реванша. Они говорят обратное, чтобы утвердить себя, а затем провести другой поединок, как это было с Головкиным и Джоном Райдером. Реванш не состоится на прежних условиях. Это глупость. Нашим приоритетом является Артур Бетербиев», – сказал Корнилов в интервью ESPN.