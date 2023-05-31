Энтони Ярд: никто и глазом не моргнёт, если Канело откажется от реванша с Биволом

Двукратный претендент на звание чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд высказался о потенциальном реванше между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом.

«Если он сразится с Биволом во втором среднем весе, то это нанесёт ущерб его карьере. Именно здесь находятся все призы. Канело является абсолютным чемпионом в этом дивизионе, и это причина, почему Бивол тоже хочет войти в историю. Но этого не хочет Канело.

Никто и глазом не моргнёт, если Канело откажется от реванша с Биволом, но его гордость и погоня за историей заставляют его возвращаться в полутяжёлый вес и принимать вызов. Справится ли он? Не думаю», – сказал Ярд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.