Мокаев бросил вызов Тиму Эллиотту

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев обратился к американцу Тиму Эллиотту с предложением провести поединок.

«Я здесь, Тим! Просто свяжись с UFC! Давай сделаем это! США, Абу-Даби или Уиган – мне без разницы! Погнали!» — написал Мокаев в социальных сетях.

В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.

Эллиотт судейским решением на прошедших выходных одержал победу в поединке с Виктором Альтамирано.