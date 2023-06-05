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Мокаев бросил вызов Тиму Эллиотту

Мокаев бросил вызов Тиму Эллиотту
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Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев обратился к американцу Тиму Эллиотту с предложением провести поединок.

«Я здесь, Тим! Просто свяжись с UFC! Давай сделаем это! США, Абу-Даби или Уиган – мне без разницы! Погнали!» — написал Мокаев в социальных сетях.

В активе Мухаммада Мокаева десять побед в десяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл удушающим приёмом у Жафела Фильо. В UFC рекорд 22-летнего бойца 4-0.

Эллиотт судейским решением на прошедших выходных одержал победу в поединке с Виктором Альтамирано.

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