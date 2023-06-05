«Кто там из нас ещё химик?» Пономарёв отреагировал на обвинения Вахаева в допинге

Российский боец тяжёлого веса Григорий Пономарёв ответил на заявление соперника Мухумата Вахаева, поединок с которым состоится 21 июля в Москве на турнире ACA 160. Напомним, ранее Вахаев обвинил Пономарёва в употреблении допинга.

«Смотрите, как наш Путин говорит: «Кто обзывается, тот сам так называется». Обычно кто об этом много говорит, тот за это и переживает. Сколько терминологии, знаний, просветления о медикаментозных препаратах нам продемонстрировал Вахаев.

Честно, я был очень удивлён. Даже я был бессилен. Человек в материале, в теме, понимает, что говорит, знает весь этот аптечный вагон. Кто там из нас ещё химик?», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.