Бивол рассказал, кто был его самым сложным соперником на ринге

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал, что Сауль «Канело» Альварес был его самым сложным соперником в карьере.

«Возможно, Сауль Альварес был самым сложным моим соперником, но и я был хорошо готов. Были и другие тяжёлые соперники, тот же Баррера. Каждый бой сложный по-своему. Поединок с Канело был самым медийным, на меня оказывалось большое давление, это так. По физическим качествам — да, Сауль хорошо защищается. Из тех, с кем я боксировал, он один из лучших по защите, очень чувствительный», — приводит слова Бивола «Спорт День за Днём».

Бой Бивола с Альваресом прошёл в мае прошлого года и завершился победой россиянина единогласным решением судей.