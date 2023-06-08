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Имавов рассказал про свои тренировки с Нганну и Ганом

Имавов рассказал про свои тренировки с Нганну и Ганом
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Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, представляющий Францию, рассказал о своих тренировках с топовыми бойцами Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.

«Тренировки с ними дали хороший опыт. В то время Фрэнсис был уже опытным бойцом. После спаррингов мы разговаривали с ним, и он давал полезные советы. Сириль – то же самое. У него хороший багаж в ударке. С ними работать очень тяжело, но это необходимо. Чем тяжелее, тем лучше», – приводит слова Имавова Metaratings.

Нассурдин Имавов последний поединок провёл в январе и проиграл Шону Стрикленду, принявшему бой на коротком уведомлении. После этого в феврале Имавов перенёс операцию на лодыжке. Всего в его активе 12 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

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