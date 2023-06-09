Промоутер Ломаченко назвал варианты продолжения карьеры для украинца

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, высказался о потенциальных вариантах продолжения карьеры украинца. По словам Арума, решать в первую очередь в этом вопросе должен сам Василий.

«В этом вопросе первое слово должно быть за самим Василием и его отцом. Как болельщик я был бы готов и дальше платить за его поединки. Потому что он обладает действительно невероятным талантом. Это может быть и реванш с Хейни, и возвращение во второй полулёгкий вес. Кроме того, это мог бы быть очередной бой с топовым соперником в лёгком весе. Я поклонник поклонник Ломаченко, и мы будем продолжать», — сказал Арум на канале FightHype.com в YouTube.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: