Майк Тайсон назвал лучшего боксёра в мире

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказал мнение, что его соотечественник, непобеждённый Теренс Кроуфорд, является лучшим боксёром. При этом Тайсон отметил, что Кроуфорд не пользуется большой популярностью среди болельщиков.

«Теренс Кроуфорд — лучший боец в мире, но он не может продать пять тысяч билетов. А есть Райан Гарсия, медийный парень, который собирает полную арену», — приводит слова Тайсона Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале Joe Budden TV в YouTube.

На счету Кроуфорда 39 боёв, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом).

Ранее Тайсон высказался по поводу потенциального поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: