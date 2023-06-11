Бой Имавова с Кёртисом признали несостоявшимся

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанных боевым единоборствам UFC 289. Поединок в среднем весе (до 84 кг) между французом Нассурдином Имавовым и американцем Крисом Кёртисом признан несосостоявшимся.
Причиной остановки боя стал случайный удар головами. Американец не смог продолжить поединок, поэтому судья остановил поединок.
Имавов за профессиональную карьеру одержал 12 побед (пять нокаутов и четыре самбишна) и потерпел четыре поражения. Кёртис имеет статистику из 30 побед (16 нокаутов) и 10 поражений.
Впереди на соревнованиях ожидаются главные бои. Соглавным поединком вечера будет схватка бразильца Чарльза Оливейры с американцем Бенеилом Дариушем. Главным же боём вечера станет поединок бразильянки Аманды Нуньес с мексиканкой Ирене Альданой.
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