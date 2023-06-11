Теофимо Лопес одолел Джоша Тэйлора единогласным решением судей

В ночь с 10 на 11 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит вечер бокса. В главном поединке сошлись непобеждённый британец Джош Тэйлор и американец Теофимо Лопес за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Лопес победил единогласным решением судей и стал новым обладателем титула.

Тэйлор потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Статистика британца теперь составляет 19 побед и одно поражение. Ровно таких же цифр достиг и Теофимо благодаря этой победе.

В соглавном бою вечера встретились пуэрториканский спортсмен Ксандер Саяс и боливийский боксёр Рональд Крус. Саяс победил Круса единогласным решением судей и остался непобеждённым бойцом.