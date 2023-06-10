Тэйлор — Лопес: Теофимо сломал Ломаченко, на очереди — ещё один чемпион? LIVE

Тэйлор собрался нокаутировать Лопеса

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор прокомментировал организацию поединка с американцем Теофимо Лопесом, который состоится 11 июня.

«Это хороший боец, объединённый чемпион в лёгком весе. Он победил Ломаченко, и вы должны отдать ему должное. Да, он смотрелся не лучшим образом после того, как поднялся в первый полусредний дивизион, но я согласился, потому что он хороший боец. В бою со мной он будет мотивирован.

Он наговорил немало дерьма за последние пару лет. Изначально я был связан реваншем с Джеком Кэттероллом, но затем получил травму. А затем WBO обязала меня подраться с Теофимо. Закончится ли бой досрочно? Без сомнений. Я нокаутирую Теофимо. Он не услышит финальный гонг», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу FightHype.com.