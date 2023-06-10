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Джош Тэйлор — Теофимо Лопес, где смотреть онлайн-трансляцию, лайв, кто фаворит

Тэйлор — Лопес: Теофимо сломал Ломаченко, на очереди — ещё один чемпион? LIVE
Сергей Сорокин
Джош Тэйлор — Теофимо Лопес
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Американец оправился от единственного поражения в карьере и теперь неудержим. Подробности вечера бокса — в нашем онлайне.

В ночь с 10 на 11 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный вечер бокса. В соглавном бою вечера сойдутся Ксандер Зайас (15-0) и Рональд Крус (18-2-1). А в главном поединке будут биться непобеждённый британец Джош Тэйлор (19-0) и американец Теофимо Лопес (18-1). На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию боксёрского вечера и событий вокруг него.

Вспоминаем знаковую победу Теофимо:
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Где смотреть турнир с боем Тэйлор – Лопес Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Тэйлор – Лопес Полный кард боксёрского вечера с главным боем Тэйлор – Лопес
Live Сергей Сорокин

Тэйлор собрался нокаутировать Лопеса

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор прокомментировал организацию поединка с американцем Теофимо Лопесом, который состоится 11 июня.

«Это хороший боец, объединённый чемпион в лёгком весе. Он победил Ломаченко, и вы должны отдать ему должное. Да, он смотрелся не лучшим образом после того, как поднялся в первый полусредний дивизион, но я согласился, потому что он хороший боец. В бою со мной он будет мотивирован.

Он наговорил немало дерьма за последние пару лет. Изначально я был связан реваншем с Джеком Кэттероллом, но затем получил травму. А затем WBO обязала меня подраться с Теофимо. Закончится ли бой досрочно? Без сомнений. Я нокаутирую Теофимо. Он не услышит финальный гонг», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

12:05 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Тэйлор – Лопес

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

12:03 Сергей Сорокин

«Я забрал его сердце». Лопес — о победе в бою с Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес вспомнил о своём предыдущем бое с украинцем Василием Ломаченко, который состоялся в 2020 году. Победу тогда добыл Лопес.

«Я хочу убить Джоша. Это и есть бокс. Мы все знаем об этом. Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце. Особенно в 12-м раунде. У Джоша нет сердца. Так что же я могу у него взять? Его жизнь. Я вселяю страх в оппонентов», — сказал Лопес на канале PUNSH DRUNK BOXING в YouTube.

12:02 Сергей Сорокин

Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Тэйлор – Лопес

Вечер бокса с главным боем Тэйлор – Лопес состоится в ночь с 10 на 11 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США). Турнир стартует в 06:00 по московскому времени.

12:01 Сергей Сорокин

Теофимо хочет занять место Канело

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) считает, что именно он станет одним из популярнейших боксёров мира после ухода бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.

«Я считаю, что стану тем, кто займёт место Канело впереди. Похоже, что он идёт на спад. Я очень уважаю Канело, но увидел у него спад. Не знаю, связано ли это с массой, которую он набрал, или с чем-то ещё… Путь был долгим, я в боксе уже 21 год», – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing.

12:01 Сергей Сорокин

Полный кард боксёрского вечера с главным боем Тэйлор – Лопес

  • Омар Росарио (10-0, 3 КО) – Жан Карлос Ривера (8-1, 6 КО);
  • Робсон Консейсау (17-2, 8 KO) – Николас Поланко (20-4-1, 11 КО);
  • Брюс Кэррингтон (7-0, 4 КО) – Луис Поросо (16-6, 9 КО);
  • Дамиан Кныба (11-0, 7 KO) – Эламан Олгин (9-5-1, 4 КО);
  • Генри Леброн (17-0, 10 KO) – Карлос Рамос (17-2, 10 КО);
  • Джемейн Ортис (16-1-1, 8 KO) – Умберто Галиндо (14-3-1, 11 КО);
  • Ксандер Зайас (15-0, 10 KO) – Рональд Крус (18-2-1, 12 КО);
  • Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) – Теофимо Лопес (18-1, 13 KO).
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