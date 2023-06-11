В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе.

Все результаты турнира UFC 289

Аманда Нуньес победила Ирене Альдану единогласным решением (50-44, 50-44, 50-43) и сохранила титул в легчайшем весе

Чарльз Оливейра победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом (Раунд 1, 4:10)

Майк Мэлотт победил Адама Фьюджитта удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 1:06)

Дэн Иге победил Нэйта Ландвера единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Марк-Андре Барио победил Эрика Андерса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Бой Нассурдина Имавова и Криса Кёртиса был остановлен (Раунд 2, 3:04) из-за случайного удара головами. Кёртис не смог продолжить поединок, в результате бой был признан не состоявшимся.

Жасмин Ясудавичус победила Миранду Маверик единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Айеманн Захаби победил Цилэна Аожи нокаутом (Раунд 1, 1:04)

Кайл Нельсон победил Блейка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Стив Эрцеег победил Давида Дворжака единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Диана Белбита победила Марию Оливейру единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)