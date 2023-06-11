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UFC 289: Аманда Нуньес – Ирене Альдана, кто победил, чем завершился поединок, результат боя

Нуньес – безупречная. Львица превратила очередной титульник в избиение
Сергей Сорокин
UFC 289: Аманда Нуньес – Ирене Альдана
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Легендарная бразильянка сохранила свои пояса и завершила карьеру.

В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере проходил яркий номерной турнир UFC 289. В главном бою вечера схлестнулись Аманда Нуньес и Ирене Альдана. На кон был поставлен титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладала бразильянка. Львица доминировала в двух дивизионах, причём делала это очень уверенно. Поэтому она намеревалась спокойно сохранить свои позиции. А амбициозная мексиканка прекрасно понимала, что это бой всей её жизни.

Нуньес после серии из 12 побед всё-таки проиграла. Остановить её смогла американка Джулианна Пенья. Она поймала Аманду на удушающий приём и завершила поединок уже во втором раунде. Но Львица обладает чемпионским духом. Она получила реванш, вышла и одержала победу единогласным решением судей. Это позволило вернуть себе чемпионский пояс.

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Альдана после поражение от Холли Холм сделала правильные выводы, что позволило выйти на победный путь. Сначала Ирене оказалась сильнее россиянки Яны Куницкой, которую она разбила техническим нокаутом. А затем она вырубила и американку Мейси Чиассон. А теперь представительница Мексики получила грандиозный титульный шанс, ради которого она и трудилась на протяжении всей карьеры.

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На лицах выходящих в октагон девушек была полнейшая концентрация. Аманда начала поединок активнее. Она быстро стала накидывать опасные лоу-кики, старалась нанести сопернице максимальный урон. А затем Нуньес подсечкой отправила соперницу на канвас, но Альдана практически моментально вскочила назад. Было заметно, что Львица тотально контролирует ситуацию в клетке.

Во втором раунде доминация Аманды продолжилась. Она спокойно работала с дистанции и постоянно попадала. Не виделось особенных предпосылок к тому, чтобы Ирене поменяла ситуацию в свою пользу. Нуньес буквально игралась с соперницей. А в третьем раунде Львица начала действовать намного активнее, пошла вперёд. Нуньес перевела дело в партер и начала искать возможность финишировать соперницу. Но оппонентки вновь вернулись в стойку. И там Аманда спокойно забрала концовку пятиминутки.

Картина боя практически не менялась. А в четвёртом раунде Нуньес начала буквально разбивать соперницу джебами. Аманда работала практически идеально. А Альдана была вынуждена терпеть и держаться из последних сил. Заключительную пятиминутку Львица вновь начала с мощных атак. А ещё чемпионка быстро ушла в партер, где полностью контролировала ситуацию. В итоге Альдана героически выстояла.

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UFC 289: Нуньес победила — и ушла из спорта! Как Хабиб. LIVE

Дело дошло до судейского решения, но никакой интриги в нём уже не было. Все рефери отдали победу чемпионке – 50:44, 50:44 и 50:43. Аманда не просто защитила титул, но и сделала это максимально красиво. А после заявила о том, что уходит из MMA: «Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно».

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