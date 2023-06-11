Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением судей. После окончания поединка бразильянка объявила о завершении карьеры.
«Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно», — заявила Аманда Нуньес после боя.
В активе Аманды Нуньес 28 профессиональных боёв, в которых она добыла 23 победы и потерпела пять поражений.
В предыдущем бою Нуньес встречалась с Джулианной Пеньей на UFC 277. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз.
Достижения Аманды Нуньес: история великой Львицы
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