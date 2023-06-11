Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ильяс Хамзин: Оливейра хочет вернуть пояс, реванш с Махачевым — вполне реальный вариант

Ильяс Хамзин: Оливейра хочет вернуть пояс, реванш с Махачевым — вполне реальный вариант
Аудио-версия:
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин оценил победу бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем и предположил, что бразилец вновь встретится с Исламом Махачевым.

«Оливейра хочет вернуть пояс, и сегодня он показал и доказал, что он настроен серьезно. У него есть хорошая предыстория с Исламом, поэтому реванш вполне реальный вариант для UFC», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что нужно организовать реванш между Оливейрой и Махачевым.

Материалы по теме
Много шума из ничего. Оливейра легко нокаутировал болтливого Дариуша
Много шума из ничего. Оливейра легко нокаутировал болтливого Дариуша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023