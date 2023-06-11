Ильяс Хамзин: Оливейра хочет вернуть пояс, реванш с Махачевым — вполне реальный вариант

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин оценил победу бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем и предположил, что бразилец вновь встретится с Исламом Махачевым.

«Оливейра хочет вернуть пояс, и сегодня он показал и доказал, что он настроен серьезно. У него есть хорошая предыстория с Исламом, поэтому реванш вполне реальный вариант для UFC», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что нужно организовать реванш между Оливейрой и Махачевым.