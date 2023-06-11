«Он был больше меня». Бивол рассказал о встрече с чемпионом мира на два дивизиона ниже

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о встрече на одном из вечеров бокса в конце 2022 года с чемпионом WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американцем Джермаллом Чарло, ранее вызывавшим его на поединок.

«Он вызвал меня на бой? Это было забавно, по правде сказать. Был ли он серьёзен? Я так не думаю. Я не знаю, как он вообще к этому пришёл (смеётся). Мы разговаривали, и я спросил его: «Почему ты такой большой? В каком весе ты выступаешь, ты больше меня». А он сказал: «Ты хочешь подраться со мной? Хочешь подраться со мной?»

Послушайте, я не думаю о бое с Чарло. Я выступаю в полутяжёлом весе. Если он поднимется в мой дивизион, станет чемпионом или завоюет титул в категории ниже, то я спущусь к нему, если это будет возможно», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу FightHype.com.