Дмитрий Бивол предсказал победителя в бою Кроуфорда и Спенса

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол поделился прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Интересный бой, и я, без сомнений, посмотрю его. Мне нравятся оба бойца, но Кроуфорд… как по мне, он кажется более мастеровитым. Он умеет менять стойки, переходит из левши в правшу и очень хорошо чувствует дистанцию. Мне это нравится.

Станут ли габариты Спенса преимуществом? Я не считаю, что это проблема для Кроуфорда. Он много двигается, а когда вы это делаете, то нивелируете размах рук соперника. И у Спенса есть свои плюсы — дело не только в габаритах. Он умён, пластичен, у него неудобный стиль», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.