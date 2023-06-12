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Аманда Нуньес вышла на четвёртое место по победам в титульных боях UFC

Аманда Нуньес вышла на четвёртое место по победам в титульных боях UFC
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Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес поднялась на четвёртое место в рейтинге бойцов с наибольшим количеством побед в титульных боях за всю историю UFC.

На счету Нуньес теперь 11 таких выигранных боёв. Она делит четвёртое место с Андерсоном Силвой. Третьим является Деметриус Джонсон с 12 победами, вторым – Жорж Сен-Пьер (13), а единоличное первое место у Джона Джонса (15).

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением судей. После окончания поединка бразильянка объявила о завершении карьеры.

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