«Я буду жить счастливо вечно». Легендарная Аманда Нуньес ушла из MMA

Минувшей ночью прошёл яркий турнир UFC 289. Особенно эмоциональным получилось его завершение. Аманда Нуньес в титульном поединке разбила Ирене Альдану. Всё вышло буднично, особенной борьбы не получилось. Чемпионка защитила свой пояс, осталась доминирующей силой в двух дивизионах. Казалось, что теперь пойдут разговоры о новом бое бразильянки с Джулианной Пеньей, трилогия напрашивалась. Но Львица решила спутать организации все карты.
Аманда сначала долго порывалась выйти из клетки ещё до объявления официального судейского решения. Уже тогда показалось, что назревает что-то из ряда вон выходящее. Но всё окончательно стало понятно, когда на глазах президента UFC Даны Уайта бразильянка аккуратно сложила на центр октагона пояса, а затем и перчатки. Стало понятно, Нуньес прощается с промоушеном.
Весь процесс получился очень трогательным. Сначала чемпионка целовала пояса, которые достались ей долгой и кропотливой работой над собой. А затем девушка смогла собраться с мыслями и произнести очень важные слова: «Сегодня идеальная ночь для завершения карьеры. Я буду жить счастливо вечно».
Стоит отметить, что у Аманды уже есть варианты дальнейшего трудоустройства. И далеко от UFC Нуньес уйти не должна. Она рассказывала, что может дебютировать в реслинге. Её с распростёртыми объятиями ждёт промоушен WWE: «Если я получу предложение с хорошим контрактом, то почему нет? В ММА я добилась всего, чего хотела. Я двойной чемпион. Мне нужен был только один пояс, а у меня их два. Я очень счастлива, и посмотрим, что будет меня ждать после завершения карьеры в UFC. В любом случае я не исчезну из вашего поля зрения».
Будет очень интересно посмотреть на Нуньес в WWE, если Львица всё-таки примет такое предложение. Ведь там часто появляется другая экс-чемпионка UFC – Ронда Роузи. И их поединок мог бы вызвать запредельный ажиотаж. А пока остаётся констатировать – Аманда провела феноменальную карьеру, своими руками писала историю лучшего промоушена на планете. А теперь она может спокойно отдыхать, проводить время с семьёй и ждать новых предложений.
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