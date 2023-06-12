Бой экс-чемпиона UFC не вошёл в основной кард турнира UFC 290
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Поединок бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца Робби Лоулера не вошёл в основной кард турнира UFC 290, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США).
41-летний Лоулер встретится с соотечественником Нико Прайсом, поединок завершит прелимы. Примечательно, что американский проспект среднего веса (до 84 кг) Бо Никал, дебютировавший в организации в марте этого года, станет частью PPV-карда.
Напомним, в главном бою чемпион промоушена в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски проведёт защиту против мексиканца Яира Родригеса. В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено сразится с бразильцем Алехандро Пантожей.
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