Стал известен полный кард турнира UFC 290

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Бойцовский промоушен UFC анонсировал полный кард турнира UFC 290, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США).

В главном бою вечера чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски (25-2) проведёт защиту против обладателя временного титула мексиканца Яира Родригеса (17-3).

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг), мексиканец Брэндон Морено (21-7-2) сразится с бразильцем Александром Пантожей (27-6).

UFC 290. Основной кард:

Алекс Волкановски (Австралия) – Яир Родригес (Мексика);

Брэндон Морено (Мексика) – Александр Пантожа (Бразилия);

Роберт Уиттакер (Австралия) – Дрикус Дю Плесси (Южная Африка);

Джалин Тёрнер (США) – Дэн Хукер (Новая Зеландия);

Бо Никал (США) – Тресин Гор (США).