Три титульных поединка и бой Дацика: Ural FC и Naiza представили кард совместного турнира

Российская лига Ural FC и казахстанская Naiza опубликовали полный кард совместного турнира, который пройдёт 23 июня в Алматы. В общей сложности в ходе спортивного шоу запланировано 12 боёв, в которых примут участие представители России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Бразилии и Словении.

В главном поединке по правилам бокса сразятся тяжеловесы – россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов (Галым ТТ). В соглавном ивенте Даурен Ермеков и Руслан Шамилов сразятся за титулы обеих организаций в средней весовой категории. В третьем по значимости поединке пояс Naiza в минимальном весе разыграют Казбек Сагын и Багдат Жубаныш.

Отметим, что на турнире также пройдёт три боя по правилам K-1, в рамках которых побьются российские кикбоксёры, представляющие команду UralKali, — Сергей Пономарёв, Александр Гельвих и Артём Швецов. А за титул Naiza полусреднего дивизиона подерутся Рамазан Гасанов и Жанн Бао.

Также организаторы обещают, что в рамках ивента состоится матч соревнования по батырболу – баскетболу c элементами борьбы в клетке для MMA.

Дацик и Жасланов потолкались на дуэли взглядов: