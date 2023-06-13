Три титульных поединка и бой Дацика: Ural FC и Naiza представили кард совместного турнира

Российская лига Ural FC и казахстанская Naiza опубликовали полный кард совместного турнира, который пройдёт 23 июня в Алматы. В общей сложности в ходе спортивного шоу запланировано 12 боёв, в которых примут участие представители России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Бразилии и Словении.
В главном поединке по правилам бокса сразятся тяжеловесы – россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов (Галым ТТ). В соглавном ивенте Даурен Ермеков и Руслан Шамилов сразятся за титулы обеих организаций в средней весовой категории. В третьем по значимости поединке пояс Naiza в минимальном весе разыграют Казбек Сагын и Багдат Жубаныш.
Отметим, что на турнире также пройдёт три боя по правилам K-1, в рамках которых побьются российские кикбоксёры, представляющие команду UralKali, — Сергей Пономарёв, Александр Гельвих и Артём Швецов. А за титул Naiza полусреднего дивизиона подерутся Рамазан Гасанов и Жанн Бао.
Также организаторы обещают, что в рамках ивента состоится матч соревнования по батырболу – баскетболу c элементами борьбы в клетке для MMA.
Дацик и Жасланов потолкались на дуэли взглядов:
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