Олейник, Исмаилов или Беркова? Ищем соперника для Александра Емельяненко

В минувшую пятницу, 26 мая, состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера в клетке сошлись Александр Емельяненко и блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов. Феникс одержал победу во втором раунде, хотя в первом побывал в нокдауне. Бой мог закончиться быстро, Ершов сумел потрясти Емельяненко ещё в первом раунде, Александр упал у сетки, но от добивания Феникса спас рефери. Во втором раунде Ершов провёл тейкдаун, но при этом отдал руку, и Емельяненко сумел победить болевым приёмом.

Несмотря на долгожданную победу, состояние именитого бойца вызывает опасения. На взвешивании Александр с трудом преодолел небольшую лестницу, его работа по груше для профайла, мягко говоря, не впечатлила, да и сам бой показал, что Емельяненко далёк от оптимальных кондиций. Тем не менее Феникс заявил, что следующий бой он планирует провести в августе, но имя соперника не назвал. А промоутер Владимир Хрюнов и вовсе хочет, чтобы Саша дрался каждый месяц. С кем бы мог провести следующий бой Александр Емельяненко?

Ветеран заявил, что не против провести реванш с Ершовым. В целом блогер неплохо проявил себя в первом раунде, хорошо двигался на фоне Александра и даже сумел потрясти опытного бойца. Но реванш вряд ли вызовет какой-то особый интерес у зрителей, поэтому есть сомнения, что кто-то возьмётся за его организацию.

Если не отходить от карда турнира «Бойцовского клуба», то в соглавном событии шоу выступила ещё одна легенда отечественных смешанных единоборств – Алексей Олейник. Удав провёл бой с Оли Томпсоном, экс-бойцом UFC. Вначале поединок складывался для Олейника неплохо, он прессинговал и пытался пройти в любимую борьбу. Но под конец раунда Томпсон выбросил одиночный оверхенд, которым наглухо срубил дядю Лёшу. Олейник, которому скоро исполнится 46 лет, как и Емельяненко далёк от оптимальной формы. Зато у него есть громкое имя, и потенциальный поединок может вызвать ажиотаж у зрителей. Тем более если это будет боксёрский бой, в котором шансы ветеранов примерно равны.

Если же Александр возьмётся за себя, начнёт набирать форму и проявит себя в следующем поединке, то можно будет говорить уже о каких-то более серьёзных вещах. К примеру, провести громкие реванши с Магомедом Исмаиловым или Вячеславом Дациком. Реванш с Исмаиловым должен быть для Александра важным в плане мотивации. Именно с поединка против Маги началось падение Емельяненко и потеря формы, которую он до сих пор не может восстановить. В последнее время Исмаилов предпочитает поединки по боксу, поэтому если реванш и состоится, то, вероятнее всего, по правилам бокса. Но Емельяненко сначала нужно доказать свою максимальную дееспособность.

Реванш с Дациком также был бы интересен публике. Первый поединок сопровождался длинной предысторией, трэш-током, однако сам бой продлился всего 13 секунд и завершился победой Дацика. Емельяненко тут же бросил сопернику вызов на реванш, но пока дороги бойцов разошлись. В случае если Александр сумеет вернуться на хорошую победную серию и сможет показывать результаты, думается, Дацик довольно скоро объявится сам и даст шанс Фениксу на реванш.

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Но это всё позитивные варианты развития карьеры Александра Емельяненко. Сможет ли Феникс взять себя в руки и вернуться на прежний уровень, знает только он сам. Если же его продолжат сопровождать различные скандалы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, отсутствием тренировок и режима, то вместо различных реваншей Емельяненко опустится до второсортного поп-ММА, где в соперниках у него будут даже не блогеры по типу Евгения Ершова, а Елена Беркова или Иришка Чики-Пики. Конечно, не такого развития карьеры все желают Александру Емельяненко, поэтому хочется верить, что Феникс встал на путь исправления.