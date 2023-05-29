Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Следующий соперника Александра Емельяненко, бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова

Олейник, Исмаилов или Беркова? Ищем соперника для Александра Емельяненко
Игорь Некрасов
Ищем соперника для Александра Емельяненко
Аудио-версия:
Комментарии
Феникс хочет отдыхать до августа, но промоутер говорит о ежемесячных поединках.

В минувшую пятницу, 26 мая, состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера в клетке сошлись Александр Емельяненко и блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов. Феникс одержал победу во втором раунде, хотя в первом побывал в нокдауне. Бой мог закончиться быстро, Ершов сумел потрясти Емельяненко ещё в первом раунде, Александр упал у сетки, но от добивания Феникса спас рефери. Во втором раунде Ершов провёл тейкдаун, но при этом отдал руку, и Емельяненко сумел победить болевым приёмом.

Материалы по теме
Емельяненко проиграл нокаутом, но блогер позволил ему «победить». Что за цирк?
Видео
Емельяненко проиграл нокаутом, но блогер позволил ему «победить». Что за цирк?

Несмотря на долгожданную победу, состояние именитого бойца вызывает опасения. На взвешивании Александр с трудом преодолел небольшую лестницу, его работа по груше для профайла, мягко говоря, не впечатлила, да и сам бой показал, что Емельяненко далёк от оптимальных кондиций. Тем не менее Феникс заявил, что следующий бой он планирует провести в августе, но имя соперника не назвал. А промоутер Владимир Хрюнов и вовсе хочет, чтобы Саша дрался каждый месяц. С кем бы мог провести следующий бой Александр Емельяненко?

Ветеран заявил, что не против провести реванш с Ершовым. В целом блогер неплохо проявил себя в первом раунде, хорошо двигался на фоне Александра и даже сумел потрясти опытного бойца. Но реванш вряд ли вызовет какой-то особый интерес у зрителей, поэтому есть сомнения, что кто-то возьмётся за его организацию.

Если не отходить от карда турнира «Бойцовского клуба», то в соглавном событии шоу выступила ещё одна легенда отечественных смешанных единоборств – Алексей Олейник. Удав провёл бой с Оли Томпсоном, экс-бойцом UFC. Вначале поединок складывался для Олейника неплохо, он прессинговал и пытался пройти в любимую борьбу. Но под конец раунда Томпсон выбросил одиночный оверхенд, которым наглухо срубил дядю Лёшу. Олейник, которому скоро исполнится 46 лет, как и Емельяненко далёк от оптимальной формы. Зато у него есть громкое имя, и потенциальный поединок может вызвать ажиотаж у зрителей. Тем более если это будет боксёрский бой, в котором шансы ветеранов примерно равны.

Если же Александр возьмётся за себя, начнёт набирать форму и проявит себя в следующем поединке, то можно будет говорить уже о каких-то более серьёзных вещах. К примеру, провести громкие реванши с Магомедом Исмаиловым или Вячеславом Дациком. Реванш с Исмаиловым должен быть для Александра важным в плане мотивации. Именно с поединка против Маги началось падение Емельяненко и потеря формы, которую он до сих пор не может восстановить. В последнее время Исмаилов предпочитает поединки по боксу, поэтому если реванш и состоится, то, вероятнее всего, по правилам бокса. Но Емельяненко сначала нужно доказать свою максимальную дееспособность.

Материалы по теме
На Емельяненко было жалко смотреть. Мага его просто уничтожил, даже без чая
На Емельяненко было жалко смотреть. Мага его просто уничтожил, даже без чая

Реванш с Дациком также был бы интересен публике. Первый поединок сопровождался длинной предысторией, трэш-током, однако сам бой продлился всего 13 секунд и завершился победой Дацика. Емельяненко тут же бросил сопернику вызов на реванш, но пока дороги бойцов разошлись. В случае если Александр сумеет вернуться на хорошую победную серию и сможет показывать результаты, думается, Дацик довольно скоро объявится сам и даст шанс Фениксу на реванш.

Если у вас не отображается опрос, то вы можете пройти его по ссылке.

Но это всё позитивные варианты развития карьеры Александра Емельяненко. Сможет ли Феникс взять себя в руки и вернуться на прежний уровень, знает только он сам. Если же его продолжат сопровождать различные скандалы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, отсутствием тренировок и режима, то вместо различных реваншей Емельяненко опустится до второсортного поп-ММА, где в соперниках у него будут даже не блогеры по типу Евгения Ершова, а Елена Беркова или Иришка Чики-Пики. Конечно, не такого развития карьеры все желают Александру Емельяненко, поэтому хочется верить, что Феникс встал на путь исправления.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023