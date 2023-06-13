Алексеева: Махачев снова рубанёт Оливейру, интереснее было бы увидеть реванш с Волкановски

Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева высказалась о возможном реванше Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и выразила мнение, что Алекс Волкановски был лучшим соперником россиянина.

«Делай, не делай реванши, но Ислам Оливейру рубанёт, мне было бы более интересно посмотреть на реванш Махачева с Волкановски. Это куда более интересный бой, потому что, как ни крути, Алекс — лучший боец и лучший соперник, который был у Ислама. У них получился более зрелищный и интересный бой, чем первый поединок Ислама с Оливейрой. Там было всё: и уважение, и интрига», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Махачева с Оливейрой прошёл в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.