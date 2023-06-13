Сехудо: Оливейра — лучший легковес в истории, но не забывайте о Махачеве

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает бразильца Чарльза Оливейру величайшим легковесом в истории промоушена.
«Можно ли назвать Оливейру лучшим легковесом в истории? Думаю, да. Цифры не врут. Судя по тому, как он расправляется с соперниками, и учитывая, что он снова претендует на титул, то да, лучший легковес в истории — Чарльз Оливейра. Но не забывайте об Исламе Махачеве. Если он опять побьёт Чарльза, а потом и защитит титул шесть-семь раз, то статус величайшего придётся отдать ему», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
Чарльз Оливейра на турнире UFC 289 выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Бенеила Дариуша. После поединка президент UFC Дана Уайт заявил, что Чарльз может получить реванш с Исламом Махачевым.
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