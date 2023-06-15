Экс-претендент на титул чемпиона UFC: пожалуйста, дайте мне подраться с Чимаевым

Итальянский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Марвин Веттори заявил о желании подраться с непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Я всегда готов с ним подраться. Где угодно. Если он хочет бой, я тут. Я никогда не отклонял предложения о поединках, никогда не снимался с боёв, так что дайте мне подраться с Хамзатом, пожалуйста», — приводит слова Веттори MMAJunkie.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у бойца 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

У Веттори 18 побед в 25 поединках. В ближайшие выходные итальянец проведёт бой с Джаредом Каннонье в главном событии турнира UFC on ESPN 47.