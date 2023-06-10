Глава UFC Дана Уайт: у нас есть планы на Чимаева

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт заявил, что у организации есть планы на непобеждённого шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева, но пока нет возможности назвать имя его соперника.
«У нас есть планы на Хамзата Чимаева, и когда мы будем готовы это сделать, то объявим имя соперника. Что касается Усмана, я не знаю, что он будет делать. Ему нужно определиться с решением. Он хочет драться с Хамзатом, но не хочет подниматься в средний вес для этого, а в промежуточных весах я боёв не устраиваю», — передаёт слова Уайта журналист Аарон Бронстетер в социальных сетях.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл у Кевина Холланда удушающим приёмом. Всего у него 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Ожидается, что он вернётся в октагон в октябре на турнире UFC 294, который должен пройти в Абу-Даби.
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