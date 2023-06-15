Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сторона Макгрегора отреагировала на обвинение в изнасиловании на матче финала НБА

Сторона Макгрегора отреагировала на обвинение в изнасиловании на матче финала НБА
Комментарии

Представители бывшего чемпиона промоушена UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировали недавние обвинения в адрес бойца. Ранее Макгрегора обвинили в изнасиловании.

«Обвинения являются ложными. Мистера Макгрегора не запугаешь», — приводит слова представителя ирландского бойца TMZ.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошёл во время четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей девушки, Макгрегор заперся с ней в туалете, где принуждал к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, пострадавшая сумела выбежать из туалета.

Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

Материалы по теме
Макгрегор всё-таки окажется за решёткой? Ирландцу предъявлено очередное обвинение
Макгрегор всё-таки окажется за решёткой? Ирландцу предъявлено очередное обвинение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023