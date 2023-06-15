Сторона Макгрегора отреагировала на обвинение в изнасиловании на матче финала НБА
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Представители бывшего чемпиона промоушена UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировали недавние обвинения в адрес бойца. Ранее Макгрегора обвинили в изнасиловании.
«Обвинения являются ложными. Мистера Макгрегора не запугаешь», — приводит слова представителя ирландского бойца TMZ.
Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошёл во время четвёртого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей девушки, Макгрегор заперся с ней в туалете, где принуждал к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, пострадавшая сумела выбежать из туалета.
Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
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