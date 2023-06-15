Макгрегор всё-таки окажется за решёткой? Ирландцу предъявлено очередное обвинение

Конор Макгрегор не дерётся уже два года, но остаётся одной из главных звёзд смешанных единоборств. Ирландец регулярно совершает эпатажные поступки, вычурно оскорбляет потенциальных соперников, активно снимается в кино и трудится ведущим на шоу The Ultimate Fighting. Конечно, есть и другая сторона популярности: Макгрегор регулярно обвиняется в различных противоправных поступках, чаще всего — в изнасилованиях. Но Конор неизменно выходил сухим из воды.

К сожалению, ирландский экс-чемпион снова влип в историю. Очень неудачным для Макгрегора оказался финал НБА. Сначала легендарный спортсмен не рассчитал силу, когда избивал маскота на потеху публике: Конор ударил маскота с такой силой, что того пришлось отправить в больницу. Потом Ноториус, конечно, объяснился, но выглядело неубедительно: «Это была пародия, и с маскотом всё хорошо. Впоследствии я провёл с ним много времени, мы всё обсудили. Всё замечательно. Всё это было частью шоу!».

Теперь же Макгрегора обвиняют уже в полноценном преступлении — изнасиловании. Сообщается, что инцидент произошёл во время матча финала НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где принуждал к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела сбежать. Американские СМИ сообщают, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом и пока не хочет инициировать судебное разбирательство.

Будем надеяться, что Конор в очередной раз сможет избежать тюремного заключения. Вполне возможно, что бывшего чемпиона банально пытаются шантажировать, надеясь заработать кругленькую сумму. Но есть ощущение, что рано или поздно ирландец всё-таки окажется за решёткой. Слишком часто он попадает «на карандаш» к правоохранительным органам. Когда-нибудь Макгрегор споткнётся, что станет трагедией для всех его фанатов.