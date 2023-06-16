Джейк Пол опубликовал фото без трусов, прикрывшись перчаткой

Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото. Тем самым Пол анонсировал фильм о себе, который покажет стриминговый сервис Netflix.
«Моя жизнь выставлена на всеобщее обозрение с тех пор, как мне исполнилось 16 лет, но моя история ранее никем не была рассказана», — написал Джейк.
Фото: Netflix
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
Потасовка Мейвезера и Джейка Пола:
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