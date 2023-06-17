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Оскар де ла Хойя подал в суд на Райана Гарсию после претензий бойца

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO), подал в суд на своего подопечного, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Промоутерская компания Оскара де ла Хойи Golden Boy подала иск в окружной суд штата Невада на Райана Гарсию и его советника, чтобы обеспечить соблюдение контракта звёздным боксёром.

Иск был подан через неделю после того, как представители Гарсии отправили Golden Boy письмо, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях промоутерского соглашения, что, по мнению бойца, сделало контракт недействительным», – написал Коппинджер в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Гарсия потерпел первое поражение в карьере, уступив нокаутом в седьмом раунде соотечественнику Джервонте Дэвису.