Чемпион Bellator заявил после победы, что ожидал своего поражения

Чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг), американец Серхио Петтис, сегодня, 17 июня, на турнире Bellator 297 защитивший титул в поединке с бывшим обладателем титулов в двух дивизионах, бразильцем Патрисио Фрейре, признался, что не верил в свою победу.

«Не буду врать — я считал, что проиграю в этом бою. Сказал своей девушке, что если и проиграю кому-то, то в случае с Патрисио Фрейре это будет нормально. Он — легенда.

Не то чтобы я был уверен в поражении — просто боролся со своей головой. Я нервничал, учитывая, что 18 месяцев не выступал. Я и забыл, каково это — выходить в клетку, а сейчас удивлён, правда. В противоположном смысле тому, что сказал Нейт Диаз: «Я удивлён, засранцы», – сказал Петтис на послематчевой пресс-конференции.