Немков слишком легко защитил пояс. Старый кубинец стал боксёрской грушей

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» прошёл турнир Bellator 297. Его украшением стал титульный поединок в полутяжёлом весе. Свой пояс защищал Вадим Немков, соперником которого стал 46-летний кубинец Йоэль Ромеро. Изначально они должны были встретиться в октагоне ещё зимой, но тогда россиянин попросил паузу на подготовку после боя с Кори Андерсоном. А теперь Вадим подошёл к очередной защите во всеоружии.

Немков остаётся непобежденным в Bellator. На его счету восемь побед и один ноу-контест. Первый поединок с Кори Андерсоном был остановлен после столкновения головами. Пояс Вадим завоевал в противостоянии с Райаном Бейдером. Его россиянин разбил ударом ногой в голову и последовавшим добиванием. А затем Немков оформил три защиты – с Филом Дэвисом, Джулиусом Энгликасом и Кори Андерсоном. Пока наш соотечественник очень уверенно удерживает титул.

Ромеро – боец с фантастическим опытом выступлений в лучших промоушенах на планете. Он покинул UFC на серии из трёх поражений и неудачно стартовал в Bellator, проиграв Филу Дэвису. Но затем на пути Йоэля досрочно пали Алекс Полицци и Мелвин Манхуф. А ещё 46-летний кубинец запомнился очень интересным моментом во время взвешивания. Он отказался приходить на 99-й этаж небоскрёба Уиллис-тауэр (23-го по высоте здании мира, третьего – в США), из-за боязни высоты и провёл стердаун из номера отеля, вызвав смех публики.

Вадим вышел в октагон в прекрасном настроении. И решил не откладывать дело в долгий ящик. С первых же мгновений россиянин завладел инициативой и начал искать свою дистанцию. Опаснейшие удары ногами летели один за другим. Правда, кубинец не забывал отвечать. Но всё это не особенно тревожило Немкова. Наш соотечественник же раз за разом пытался провернуть трюк, которым уложил на канвас Бейдера. А ещё чувствовалось, как тяжело дышит Ромеро. Но оформить быстрый финиш Вадим не смог.

Во втором раунде доминация Немкова стала ещё более тотальной. Он атаковал разнообразно, классно ловил соперника на ошибках. Было слышно, как из угла летели подсказки, Вадима идеально вели по времени. Особенно старался Фёдор Емельяненко. А Ромеро откровенно терпел. Опасность перестала исходить от него совсем.

В третьем раунде Немков активизировался и пошёл вперёд. Было видно, что Вадим хочет завершить поединок досрочно. Увесистые «кувалды» начали раз за разом потрясать Йоэля. Россиянин методично разбивал кубинца у сетки. Но Ромеро терпел и ждал своего шанса. А затем он начал исполнять нечто странное. Йоэль раскачивался, будто «поплыл» от ударов. Но на самом деле он заманивал Немкова в свою ловушку. И в одном из моментов подловил россиянина. Правда, ничего серьёзного выжать из этой ситуации не получилось.

Четвёртая пятиминутка проходила по похожему сценарию. Россиянин накидывал удары, а Ромеро шатался. Вадим не хотел давать сопернику ни шанса подловить себя на ошибке. Поэтому работал осторожно и не торопился. При этом Йоэль всё-таки находил моменты, чтобы неплохо напрягать чемпиона. В пятом раунде кубинец понял, что терять уже нечего, поэтому бросился в атаку. И под занавес пятиминутки Вадим даже оказался в опасном положении. Концовка боя всё-таки осталась за Ромеро.

Дело дошло до решения, в котором не было особенной интриги. Все судьи единогласным решением отдали победу Вадиму. Немков провёл четвёртую защиту титула, причём сделал это максимально уверенно.