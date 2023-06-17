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«Я всегда был королём, и я им умру». Стал известен разговор между Джонсом и Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну высказался о битве взглядов с действующим обладателем титула, американцем Джоном Джонсом, состоявшейся в эти выходные на турнире промоушена PFL.

«Он чувствует давление», – написал Нганну в социальных сетях, опубликовав видео разговора с Джонсом.

Фрэнсис: «Итак, когда мы устроим бой, Джонни-бой (смеётся)? Только уважение».

Джон: «Только уважение».

Фрэнсис: «Нам нужно, чтобы этот бой состоялся. Я в PFL, а ты в UFC. Давай встретимся посередине».

Джон: «Фрэнсис, ты знаешь, что тебе это не нужно».

Фрэнсис: «Я готов ко всему. И ты знаешь, что я готов ко всему. Я уважаю тебя, но готов драться».

Джон: «Я всегда был королём. Я был королём с того дня, как начал, и я умру им».

Фрэнсис: «Это в твоём дивизионе. В супертяжёлом весе я – король».

Джон: «Посмотрим».