«Я всегда был королём, и я им умру». Стал известен разговор между Джонсом и Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну высказался о битве взглядов с действующим обладателем титула, американцем Джоном Джонсом, состоявшейся в эти выходные на турнире промоушена PFL.
«Он чувствует давление», – написал Нганну в социальных сетях, опубликовав видео разговора с Джонсом.
Фрэнсис: «Итак, когда мы устроим бой, Джонни-бой (смеётся)? Только уважение».
Джон: «Только уважение».
Фрэнсис: «Нам нужно, чтобы этот бой состоялся. Я в PFL, а ты в UFC. Давай встретимся посередине».
Джон: «Фрэнсис, ты знаешь, что тебе это не нужно».
Фрэнсис: «Я готов ко всему. И ты знаешь, что я готов ко всему. Я уважаю тебя, но готов драться».
Джон: «Я всегда был королём. Я был королём с того дня, как начал, и я умру им».
Фрэнсис: «Это в твоём дивизионе. В супертяжёлом весе я – король».
Джон: «Посмотрим».
- 17 июня 2023
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