Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо на второй минуте поединка

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (22-0, 16 KO) провёл защиту против мексиканца Карлоса Окампо (35-2, 23 KO). Цзю одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. Тем самым Тим продолжил свою беспроигрышную серию побед.

Карлосу Окампо 27 лет. Мексиканец выступает на профессиональном ринге с 2012 года, у него уже есть опыт титульных боёв – в июне 2018-го он сразился за пояс IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), досрочно проиграв звёздному американцу Эрролу Спенсу.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и побеждал бывших чемпионов мира Джеффа Хорна и Тони Харрисона.