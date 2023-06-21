Дарья Железнякова поделилась эмоциями от подписания контракта с UFC
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась по поводу подписания контракта с UFC.
«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Я ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь.
Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Я хочу набирать в отстающих аспектах. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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