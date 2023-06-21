«Следующий чемпион из России? Железнякова!» Говорим с очаровательной дебютанткой UFC

В лучшем промоушене на планете становится всё больше представителей России. Контракт с UFC подписала красавица Дарья Железнякова. Девушка имеет профессиональный рекорд 8-1 и выдаёт огненные поединки, что и заметили скауты. Она уже начала активную подготовку к дебюту в лиге Даны Уайта. Мы поговорили с Дарьей о выступлениях в Ares, гонорарах и отношении к поп-MMA.

– Поздравляем с подписанием контракта в UFC. Ещё один представитель России в лучшем промоушене на планете – это здорово. Какие у вас эмоции?

– Спасибо большое за поздравления. Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, почувствовала себя самым счастливым человеком. Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь.

– Тренировки уже идут полным ходом?

– Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Хочу набирать в отстающих аспектах. Когда узнала, что меня подписали в UFC, появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%.

Дарья Железнякова после победы Фото: vk.com/raty_team

– Уже ведутся переговоры относительно того, кто именно станет первой соперницей в UFC?

– К сожалению, пока нет никакой информации. Думаю, это будет совсем скоро. А насчёт оппонентки… Даже представить не могу, кто это может быть.

– А может, есть кто-то, кого вы бы сами хотели вызвать, с кем хотели бы подраться?

– Честно сказать, пока рано об этом говорить. Пока я дошла до UFC, для меня это большой шаг. Это очень-очень круто. С моим тренером и менеджером будем обсуждать. А вообще нет какой-то оппонентки, с которой хотела бы встретиться. Когда-то давно были мысли встретиться с Амандой Нуньес, но она ушла. До пояса нужно дойти, драться не с такими крутыми оппонентками. Но может быть всё что угодно.

– Вы с кем-то общаетесь относительно адаптации в UFC? Может быть, с кем-то из действующих бойцов промоушена?

– На самом деле, категорически для меня ничего не поменялось. До этого дралась в промоушене Ares. В целом всё то же самое и остаётся.

Дарья Железнякова во время боя в Ares Фото: https://twitter.com/ares_fighting

– Вы раньше следили за российскими спортсменами из UFC? Недавно в промоушене ярко дебютировала Ирина Алексеева. От вас можно ждать похожих сюрпризов, домашних заготовок?

– Обязательно подумаем над образом для первого боя со своими друзьями и менеджером. Да, я смотрела первый поединок Ирины Алексеевой. Она показала крутой и зрелищный бой.

– Возвращаясь к истокам. Что побудило красивую девушку заняться смешанными единоборствами?

– Мне кажется, сейчас очень много красивых девушек занимаются единоборствами. Раньше бои были немного чужды для женского спорта. А сейчас это такой же вид, как и все другие.

– А в детстве приходилось стоять за себя, драться?

– Касаемо школьных лет — действительно такой момент присутствовал. Я была очень добрым ребёнком. Но при этом боролась за справедливость. Всегда не нравилось, когда кого-то обижали, я была за правду. Могла вписаться за какого-то человека, сделав хуже себе. Очень часто было так, что мальчики обижали девочек. И недавно мне одноклассница рассказывала, как я её защищала от пацанов. А я не помню этого. Но вообще были моменты, когда дралась за других девчонок, чтобы их не обижали.

Дарья Железнякова Фото: из личного архива Дарьи

– Нет ли страха, что появляются сечки, шрамы?

– Не буду скрывать, сечки – это не очень приятно. Особенно если глубокие, потому что такие остаются на лице. Но тут больше вопрос, почему они возникают. Я бы сказала, что у меня проблемы из-за того, что очень быстро отекаю. Это уже вопрос непосредственно к диетологу. Когда у меня были большие сечки, я неправильно восстанавливалась. А сейчас уже корректирую своё питание. Это не станет большой проблемой. Можно проанализировать и постараться минимизировать эти травмы.

– На днях Алана Караева столкнулась с хулиганом. Она вырубила его, но всё-таки инцидент получился неприятным. Вам приходилось сталкиваться с подобным?

– Можно сказать, что особо нет.

– Григорий Пономарёв сказал, что в таких ситуациях лучше уйти, чтобы никого не покалечить. Согласны с этим?

– Полностью согласна. Проиграешь – будет плохо, выиграешь – тем более.

– Какой опыт дали выступления в промоушене Ares?

– Ares – это очень крутой промоушен. Когда впервые туда ехала, даже не могла представить, что он такого высокого уровня. Его организатором является Фернанд Лопес. И он действительно прокачивает его до уровня UFC. Даже последнее взвешивание сделал прямо как в UFC. Очень-очень круто, всё нравится.

Касаемо боёв — для меня это большой опыт. И рост от боя к бою, и ментальный опыт. Когда выходишь в чужой стране, когда тебя не все приветствуют, болеют против тебя. Всё непросто, но от этого ты становишься сильнее. Публика довольно специфичная. Три боя – это очень хорошо для меня. Три боя назад я была совсем другим бойцом. От поединка к поединку все набирают, нужно прогрессировать. Но самое главное – это ментальная готовность.

– Вам приходилось сталкиваться с трудными весогонками?

– Раньше все весогонки проходили суперидеально, даже легко. Я начинаю делать вес очень ответственно, за полтора месяца. Питаюсь идеально, ношу еду в контейнерах, не срываюсь. Но самый последний бой всё-таки был проблемным в плане веса. Не получилось сделать 250 граммов. В итоге меня оштрафовали на 20%.

Весогонка проходила мучительно. Начинали с горячей постели – так Хабиб гоняет. Обычно с этого у меня легко уходит вес. Однако в этот раз ушло очень мало. Потом была сауна, когда торчит только голова. Просидела там раундов пять. Вес уходил, но очень медленно. Крайними штрихами весогонки стала горячая ванна. И с утра, когда проснулась, у меня оставалось 1,5 килограмма. И я согнала до 250 граммов.

– Вы любите сладкое?

– Очень сильно. Я в целом люблю покушать. У меня есть немного странная церемония. Перед каждой весогонкой очень сильно объедаюсь вкусняшками.

– Элли Брук выходила на весы с пивом и бургером. Можно ждать чего-то подобного от вас с мармеладом и шоколадом?

– Посмотрим, подумаем.

– Насколько тяжело держать себя в руках во время весогонки?

– Во время весогонки запретный плод сладок. Это всё на тебя смотрит, манит. В обычной жизни меня так не манит эта выпечка. Но вообще всё зависит от мотивации, а она у меня огромная. Нет ничего более сильного, чем то, что я хочу сделать вес. Поэтому проблем нет. Ловлю себя на мысли, что во время весогонки мне хочется что-то скушать. Это философский момент. Сейчас съем бараньи рёбра, и мне их никогда больше не захочется. Мы хотим то, что нам недоступно. И когда ты это осознаёшь, становится проще.

– А что вы вообще любите кушать, пить?

– Я сумасшедший кофеман. Пью по пять кружек в день. Обожаю капучино и американо с молоком. Также люблю очень вкусные чаи. А из блюд – салаты, мясо, десерты. Выпечку очень сильно люблю, но с ней аккуратна.

Дарья Железнякова Фото: из личного архива Дарьи

– Вы за кем-то из спортсменов персонально следите, на кого-то равняетесь?

– Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то, но такие есть. А вообще, я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Очень горжусь его достижениями. Он сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет.

– Может, со временем и вы готовы попробовать себя в боксе?

– После Нганну такие вопросы? Думаю, распыляться не стоит. Если я выбрала бои без правил, нужно идти по ним. А вообще, профессиональный бокс – совершенно другая работа. Любительский бокс и профессиональный бокс – это, как ни странно, совершенно разные виды спорта. А тут вообще бои без правил. Если даже мы уберём борьбу из MMA – это будет совершенно другая ударка. Поэтому только если с точки зрения маркетинга попробовать себя в боксе. Но пока не хочу об этом говорить.

– А сильно ли поднялись финансовые условия после перехода из Ares в UFC?

– У меня в Ares был очень хороший контракт. У остальных ребят были суммы намного ниже. Можно сказать, что мне повезло. В UFС, конечно, повыше. Но не могу сказать, что Ares меня обижал.

– А не было ли чувства, что теперь жалко покидать Ares, в котором вы стали звездой?

– Нет, конечно, нет. Все прекрасно понимают, что Ares – это платформа для UFC, Bellator, PFL. Даже сам организатор её так позиционирует.

Дарья Железнякова Фото: из личного архива

– Магомед Анкалаев попал в теневой бан от UFC из-за минимального количества трэш-тока и активности. Что у вас в этом плане?

– Трэш-ток – это не моя история. Но думаю, что можно привлекать фанатов и другим. Пока я не особо активно веду социальные сети, однако постараюсь исправиться. Касаемо трэш-тока, никогда не говори никогда. Думаю, этот момент можно продумать, обойти, сделать более грамотно и красиво. Просто выходить и драться, никак себя не позиционируя, конечно, скучно. У меня ещё есть время подумать над этим. Думаю, что решу этот момент. А когда ребята поливают друг друга грязью – это некрасиво.

– А если вас попытаются оскорбить или задеть?

– Тут ты отвечаешь. Ты защищаешь себя, и это другая история. А когда сам агрессируешь – это некрасиво, я считаю.

– Как вы тогда относитесь к Конору Макгрегору?

– Я ждала этот вопрос. Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них покажу уже в предстоящем бою.

– Хабиб показал, как идеально развиваться во всех направлениях. Вы собираетесь сосредоточиться именно на спорте или готовы пробовать себя в медиа?

– Думаю, всё должно быть постепенно, шаг за шагом. Я дралась в Ares, у меня неплохой рекорд 8-1, меня подписали в UFC. Сейчас нужно думать о первом бое, о подготовке. Когда проведу несколько поединков, смогу себя как-то позиционировать. Но думаю, что бросаться во все тяжкие и пытаться везде успевать, не особо правильно.

Дарья Железнякова во время поединка Фото: из личного архива Дарьи

– Вы уже решили, где будете готовиться к первому бою в UFC?

– Да, решила, но пока не хочу об этом говорить. Пусть это останется маленьким секретом.

– Насколько сложно набрать в спарринг-партнёры девушек-бойцов, которые будут похожи на представительниц UFC?

– У нас в команде достаточно разных девушек, владеющих борьбой, ударкой. Также есть ребята лёгкого веса. С ними тоже можно работать. Да и парни, которые потяжелее, могут чуть помягче работать. «Тяжело в учении, легко в бою» – это очень красивая поговорка, но я бы сказала по-другому. Самое главное, всё делать очень грамотно.

Если тебя бьют на спарринге и ты умираешь, это не показатель. Нужно всё грамотно выстраивать. И самое главное, чтобы этим всем руководил грамотный тренер. Жёсткие спарринги кого-то могут привести к победе, но всё нужно делать с умом. Голова одна, нужно себя беречь. Самое важное, чтобы с тобой работали адекватные люди, которые хотят тебе помочь. А не те, кто хочет самоутвердиться, взять тебя на ахилл. А ты потом будешь восстанавливаться полгода.

– Может, вы ориентируетесь на кого-то в плане подготовки к боям?

– Снова не могу выделить кого-то одного. Мне нравится, когда у человека есть гейм-план, когда он является универсалом. Понятно, что у него есть какая-то база, но он совершенствуется в другом аспекте.

Дарья Железнякова Фото: из личного архива

– Кто станет следующим чемпионом UFC из России: Сергей Павлович, Умар Нурмагомедов или Дарья Железнякова?

– Конечно, Дарья Железнякова. А вообще, я очень сильно болею за Петра Яна. Сергей Павлович вызывает у меня очень большое уважение. Он очень крутой панчер, молодец. Также симпатизирую Никите Крылову и Роману Копылову.

– Как вы считаете, что случилось с Петром Яном после потери пояса?

– Настоящую причину знает только Ян. Может быть, физически, может быть, морально просел. Могу только пожелать, чтобы он скорее вернулся в октагон в своей лучшей ментальной и физической форме.

– Как относитесь к поп-MMA?

– Честно сказать, не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Однако, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но вообще всякое может быть.

– А как вы относитесь к тому, что профессионал выходит против блогера, артиста. Для чего это?

– Это нравится людям, многие смотрят. Сейчас бойцы условного Hardcore намного популярнее, чем люди из ведущих промоушенов. Для чего это? Для зарабатывания денег. Это бизнес – вот и всё.

Дарья Железнякова после победы в Ares Фото: https://twitter.com/ares_fighting

– Как долго вы намерены заниматься смешанными единоборствами?

– Думаю, каждый организм индивидуален. Пока у тебя прёт, есть силы и энергия, а также желание – нужно выступать. Если запал пропадает, пропадают физические силы – нужно завязывать. Очень важно смотреть на перспективы и вовремя уходить.

– Что помогает вам черпать мотивацию?

– Мне кажется, это больше личное. Меня мотивирует мой успех. Хочу видеть перспективу. Я очень люблю дело, которым занимаюсь. Если ты это видишь, то работаешь в радость, тебя это мотивирует. Меня подписали в UFC, я счастливый человек.

– Книги или фильмы?

– Книги.

– Самая любимая?

– Олдос Хаксли и его «О дивный новый мир».

– А касаемо музыки, что любите слушать?

– Я меломан. Слушаю всё. А что могу посоветовать? Я вот слушаю Басту, Рем Диггу, Грота. Но не думаю, что это для всех. Некоторые вообще не любят этих исполнителей. Также мне очень нравится Мияги.

– У вас есть автомобиль? А о каком мечтаете?

– Было два автомобиля, я их продала. Хочу себе «Мерседес».

– Обратитесь к своим фанатам?

– Дорогие фанаты. Спасибо большое за поддержку. Спасибо за то, что верите в меня. Думаю, что проведу хороший лагерь, а вы увидите хороший и зрелищный бой.