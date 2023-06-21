«Я уже видел это выражение лица». Кормье отреагировал на встречу Джонса и Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье отреагировал на битву взглядов между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну, которую бойцы провели на прошедшем турнире PFL.

«Это большое событие, но в то же время это отстой. Потому что оно напоминает о том, что этот поединок не состоится. Теперь, когда Фрэнсиса нет, нет и шансов. Нет ни одного варианта для сотрудничества промоушенов. Единственное, что я понял из их встречи: Фрэнсис никого не боится. Он один из самых крутых людей на планете.

Когда Фрэнсис сказал, что он король, а Джон ответил, что это он всегда был королём — просто посмотрите на его лицо. Я уже видел это выражение, когда мы с ним спорили. У обоих была идея, что именно он является лучшим, у ничто не могло этого изменить. И тот момент показал мне, что Джонс совершенно не боится Нганну», – сказал Кормье в эфире ESPN.