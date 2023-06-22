Боец TOP DOG: положительно отношусь к тому, что Александр Емельяненко продолжает драться

Российский кулачный боец Игорь «Емеля» Ионов, выступающий в промоушене TOP DOG, высказался о поединке между ветераном MMA Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым, состоявшемся в мае в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Напомним, Емельяненко победил болевым приёмом во втором раунде.

«Этот бой я видел. Ершова знаю лично, мы с ним тренировались в Майкопе. С Александром стоял в спаррингах. Люди правы – это постановка была. Правила какие-то непонятные были. Не MMA, не бокс, не кулачка. Емельяненко упал, а добивать не дают. Скорее всего, постановка была.

Положительно отношусь к тому, что Емельяненко продолжает драться. Его насильно никто не заставляет драться. А то, что состояние здоровья плохое. Он же не с чемпионами мира выходит, которые его будут убивать. А так, заранее договорились, чтобы убийства не было. Всё рассчитывают. Всё нормально. Ершову сделали тоже хайп, стали много о нём разговаривать. А это просмотры, это всё монетизируется», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.