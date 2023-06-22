Илон Маск может провести поединок с Марком Цукербергом

Знаменитый бизнесмен Илон Маск бросил вызов другому известному американскому предпринимателю Марку Цукербергу.

Первоначально Маск написал в «Твиттере», что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что генеральный директор Meta попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

51-летний Маск обладает значительным преимуществом с точки зрения физического роста, и, как сообщается, его воспитание в Южной Африке было связано с «настоящими жестокими уличными драками».

С другой стороны, 39-летний Цукерберг уже добился успехов в турнирах по джиу-джитсу. Недавно он стал победителем одного из турниров.

Стоит отметить, что между предпринимателями давно существуют разногласия.