Илон Маск может провести поединок с Марком Цукербергом

Знаменитый бизнесмен Илон Маск бросил вызов другому известному американскому предпринимателю Марку Цукербергу.
Первоначально Маск написал в «Твиттере», что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что генеральный директор Meta попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».
51-летний Маск обладает значительным преимуществом с точки зрения физического роста, и, как сообщается, его воспитание в Южной Африке было связано с «настоящими жестокими уличными драками».
С другой стороны, 39-летний Цукерберг уже добился успехов в турнирах по джиу-джитсу. Недавно он стал победителем одного из турниров.
Стоит отметить, что между предпринимателями давно существуют разногласия.
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