Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илон Маск может провести поединок с Марком Цукербергом

Илон Маск может провести поединок с Марком Цукербергом
Комментарии

Знаменитый бизнесмен Илон Маск бросил вызов другому известному американскому предпринимателю Марку Цукербергу.

Первоначально Маск написал в «Твиттере», что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что генеральный директор Meta попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

51-летний Маск обладает значительным преимуществом с точки зрения физического роста, и, как сообщается, его воспитание в Южной Африке было связано с «настоящими жестокими уличными драками».

С другой стороны, 39-летний Цукерберг уже добился успехов в турнирах по джиу-джитсу. Недавно он стал победителем одного из турниров.

Стоит отметить, что между предпринимателями давно существуют разногласия.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023